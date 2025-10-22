Ubicaron a Paola Mariana Lens, la joven que era buscada en Palma de Mallorca

Una comisaría de España se comunicó con la familia para informar que la joven de 26 años se había presentado ante la noticia de su búsqueda; “Necesito verla y estar ahí”, dijo Gabriela Protti.

Tras más de una semana de búsqueda, la familia de Paola Mariana Lens logró ubicar a la joven de 26 años, con quien habían perdido contacto desde el pasado martes 14 de octubre. Así lo confirmó su madre, Gabriela Protti, quien contó que una comisaría de la ciudad de Palma de Mallorca —donde su hija había viajado para trabajar como niñera de una familia alemana— se comunicó con ella para informarle sobre su paradero.

“Me llamaron y me dijeron que estaba con ellos. No sé más nada”, relató Protti.

Los allegados a Lens habían denunciado en distintos medios y a través de Cancillería que la joven había cortado abruptamente todo contacto. En las pocas comunicaciones que mantuvo con amigos, se la notaba “esquiva” y, por momentos, “angustiada o apremiada”, como si estuviera bajo amenaza o coacción. En ese contexto, su entorno comenzó a sospechar que podría haber sido engañada por sus empleadores y víctima de una red de trata de personas.

Según pudo saber LA NACION, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de España logró establecer contacto con Lens, que se acercó junto a una amiga hasta una dependencia policial. La presentación voluntaria de la joven argentina en la Jefatura superior de Policía de Palma de Mallorca se produjo pocas horas después de que se iniciara formalmente la búsqueda, tras un pedido del consulado argentino en la isla.

El primer informe revelado por la fuerza de seguridad indicó que no se trató de una “desaparición forzosa”, sino que la joven se había ausentado por voluntad propia. “Estaba haciendo su vida normal y en plena libertad de movimientos como cualquier persona mayor de edad”, explicaron.

“No hablé con ella. Ahora me voy directo al aeropuerto de Ezeiza; a las 12 sale el vuelo”, señaló la madre en diálogo con LN+ y otros medios presentes en la puerta de su casa. “Me dio la noticia la policía de Palma de Mallorca, que busca a ciudadanos extranjeros”, agregó.

En las últimas horas, la joven había publicado un mensaje en su cuenta de Instagram. “Me hicieron llegar audios y videos que no son ciertos y quiero decir que nada está más alejado de la realidad. Yo estoy bien. Nunca pasó nada más que haber estado un tiempo incomunicada. Hubo gente que estuvo divulgando y tergiversando información. Estoy en Palma, trabajando con chicos y muy bien. Por favor, dejSin embargo, la familia puso en duda la autoría de ese mensaje; sus allegados sospechaban que alguien pudo haber utilizado su cuenta para hacerse pasar por ella con el objetivo de desactivar la búsqueda.

En tanto, la joven también había bloqueado la cuenta de WhatsApp a través de la cual enviaba mensajes, audios y llamadas. Su familia tampoco pudo contactarla a través de la mensajería de Instagram ya que los había eliminado de sus contactos.

“Espero que podamos encontrarnos y charlar. Tendremos que hablar, después ella sabrá y veremos. Necesito verla y estar ahí”, dijo su madre antes de retirarse hacia la terminal aérea.en de divulgar informaciones falsas”, indicó.

El viaje a España

Lens voló a España el 6 de octubre. Llegó a Madrid y siguió camino a la más grande de las Islas Baleares, en donde dijo que había sido contratada, a través de una app que ofrece empleos, por una familia alemana recientemente radicada en Palma. Había asegurado también que mantuvo dos entrevistas virtuales antes de aceptar el acuerdo laboral, por el cual recibiría alojamiento, comida, pase a un gimnasio, un curso de idioma alemán y €300 de salario por ocho horas diarias de trabajo para cuidar al hijo menor de la pareja.

La madre de la joven dijo que el objetivo de su hija era ahorrar dinero para viajar, en el invierno boreal, a Andorra, donde está uno de los más importantes centros de esquí de los Pirineos. Lens practica snowboard y se capacita para ser instructora de deportes de nieve.

“Cuando decidió ir a Europa me sorprendí, ella agarró toda su ropa y con un carry on [valija de mano] se fue”, aseguró este martes su madre y añadió: “Paola no era novata en este tipo de experiencias: ella ya había trabajado en el Reino Unido, en un intercambio similar”. También lo había hecho en establecimientos turísticos de Bariloche y Tierra del Fuego durante la temporada alta de nieve.