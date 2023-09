Un perro habría privado a su atleta del triunfo

Un escándalo inesperado inunda por estas horas el atletismo de Kenia, a causa de un hecho insólito sucedido el pasado fin de semana en la tradicional Maratón de Buenos Aires. Robert Ngeno, atleta de esa potencia de las carreras de fondo, lideraba la competencia cuando fue atacado por un perro, para finalmente terminar tercero.

El llamativo momento se dio en las adyacencias de Plaza de Mayo, frente al Cabildo, según atestigua la única imagen del hecho, una foto difundida nada menos que por un senador del Parlamento keniata, Samson Cherarkey, quien acompañó el registro con una fuerte queja que desnudó internas políticas en ese país.

“El maratonista Robert Kimutai Ngeno fue atacado por un perro en Argentina durante la prueba de maratón el pasado domingo, donde consiguió la tercera posición. Lamentablemente, el incompetente Ababu (Namwamba), Secretario de Deportes, y el letárgico atletismo en Kenia no han considerado prudente protestar y pedir investigaciones por parte de las autoridades argentinas. Al atleta le robaron su dignidad y lo sometieron a innumerables burlas”, acusó el legislador aludiendo llamativamente a cargadas que no se habrían producido en redes sociales, donde el hecho se viralizó recién ahora.

Según varios testimonios, el incidente se produjo promediando la prueba que contó con 12 mil participantes y su magnitud quedó en tela de discusión en base a la falta de video: algunos le atribuyen la pérdida de posiciones y otros aseguran que el encuentro con la mascota -sería de una persona sin techo- fue un hecho menor que solo se extendió por pocos metros, sin contacto físico ni alteraciones en la performance del deportista.

Ngeno finalmente registró un tiempo de dos horas y 10 minutos, aunque todo el podio completo también fue dominado por Kenia con la victoria de Cornelius Kiplagat con dos minutos menos y el segundo puesto de Paul Tanui. Igual, Ngeno quedó con la sangre en el ojo y lamentó no poder acceder al primer lugar, lo que le hubiera significado ganar unos siete mil dólares: “Quiero olvidar esto rápidamente”, le dijo al medio local Nation.

El perrogate de Buenos Aires, cuestión de Estado en Kenia

Por si la intervención de un senador de la Nación no fuese suficiente, también habló al respecto el extitular de Turismo del país africano, Mohammed Hersi, teniendo en cuenta que el maratonismo es una disciplina muy popular allí. Y las palabras de Hersi no fueron precisamente cordiales para con la Argentina: "Es otro de los países de Tercer Mundo donde los dueños de los perros no pueden atar a sus mascotas en una ruta de maratón”, se enojó.

