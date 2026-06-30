Una enfermera avisó que Diego no comía y complicó a la psiquiatra Cosachov

Cinthia Córdoba contó que el 23 de noviembre, dos días antes de su fallecimiento, informó que el Diez había dejado de comer y nadie le respondió.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona llegó a su audiencia N°23. Este martes, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro continuó reconstruyendo los últimos días del Diez con las declaraciones de más testigos, que estuvieron con él en la internación domiciliaria de Tigre.

Había cuatro testigos convocados para la jornada, pero dos no pudieron asistir porque estaban de viaje en el exterior. Uno de ellos es Luciano Spena, nutricionista que lo atendió al Diez en ese entonces y actual médico de la Selección Argentina.

Quienes sí se presentaron fueron Cinthia Córdoba, enfermera que también es expareja del imputado Mariano Perroni, y Jorge Macía, un neurólogo que fue convocado como interconsultor durante los días de Diego en Tigre.

Por la extensión del debate oral, los jueces de San Isidro adelantaron que el proceso se extenderá incluso durante la feria judicial de invierno: habrá audiencias especiales el 20 y 27 de julio.

El 13 de noviembre de 2020, Diego Maradona llevaba apenas unas horas en la internación domiciliaria montada en la casa de Tigre que terminó siendo escenario de su muerte 12 días después. Ese día, el Diez estuvo acompañado por Cinthya Córdoba, una de las tantas enfermeras que rotó por el domicilio durante las dos semanas que antecedieron a su fallecimiento. Ella, particularmente, lo cuidó hasta apenas 48 horas antes de que muera. Por eso fue convocada como testigo este martes al juicio que busca esclarecer las responsabilidades en torno al hecho.

La enfermera recordó que dos días antes de la muerte de Maradona él ya no quería comer

“El 23 de noviembre fue mi última guardia. Él no quiso ingerir nada comestible. Dijo que no tenía hambre. Le hice un té. Controlaba a ver si tomaba ese té, tomaba algo. Él estaba negado, estuvo todo el día en la habitación. Tuvo la visita de Dieguito y de Verónica Ojeda. Le dije que saliera, pero no quiso. Estaba tirado en la cama”, declaró sobre la última vez que lo vio. Y contó que eso se lo advirtió a sus médicos, pero no recuerda una respuesta.

Y siguió: “De su muerte me enteré por Mariano Perroni. Yo lo acompañé a Mariano hasta el domicilio a pedido de Forlini, que no se podía contactar con nadie de la casa”.

La enfermera también relató un fuerte episodio psiquiátrico que tuvo Maradona y dijo que la psiquiatra Agustina Cosachov no la ayudó. “El 14 de noviembre a la mañana yo me dedico al paciente. De un segundo a otro se exaltó de la nada, desconocía a todos, decía que estaba en una persecución. Yo le explique que era la enfermera y él me pidió que me cambiara y que me vaya que era una persecución”, declaró la enfermera Córdoba.

Y agregó: “En ese momento yo la llamo a Cosachov para contarle la situación. Al principio me dijo: ‘¿Para eso me llamás?”. Le digo toda la situación que fue pasando, que no lo iba a dejar solo. Fui a golpear las puertas donde estaban Jony (el sobrino del Diez), Monona (la cocinera) y nunca me atendieron. Yo se lo trasmito al coordinador, Mariano, que ya me había comunicado con la psiquiatra".

“Cuando viene el relevo, se despierta Monona y me quedo en el patio. Luego me voy y quedan ellos. A raíz de ello nos escriben a todos que no nos contactemos más con los médicos tratantes, que si nosotros nos comunicábamos con algún médico íbamos a quedar desvinculados”, continuó Córdoba.

La testigo también sumó algunos detalles sobre la internación: aseguró que el Diez no tenía ninguna dieta para seguir, que los pases entre médicos se hacían a escondidas y que los enfermeros no tenían indicaciones claras.

La enfermera contó que un día vio que Diego tenía una pierna hinchada y lo avisó al grupo donde estaban los médicos, pero nadie le respondió.

“Yo lo único que pude hacer fue subirle la pierna a un almohadón, tenía que esperar a la indicación de los médicos, pero no tuve respuesta”, puntualizó.

La planilla de enfermería que completó Córdoba

Córdoba contó que fue los días 11, 12, 13, 15, 21, 22, 23.