"Vanshi" Thomas: "la idea es seguir sumando cosas lindas a la provincia"

Este miércoles, Evangelina “Vanshi” Thomas visitó las oficinas de Chubut Deportes para presentarse ante las nuevas autoridades del ente y charlar un poco de su presente y proyectos futuros.

El titular del ente, Milton Reyes, junto al gerente general Mariano Ferro y el responsable del área de Planeamiento Deportivo Ruperto Ruiz, quien además es el entrenador de la atleta trelewense, participaron del encuentro.

Tras la reunión, “vanshi” dialogó con en el área de Prensa de Chubut Deportes, mostrándose “muy feliz por estar visitando nuevamente Chubut Deportes, que es como mi segunda casa”, a lo que agregó: “durante muchos años me tocó representar a la provincia y siempre fui muy bien recibida por la gente del ente, asique feliz de conocer al nuevo presidente, con quien

estuve hablando un poco de mis proyectos deportivos y con ganas de sumar cosas lindas a la provincia”.

La trelewense calificó el encuentro como “muy positivo” y “contenta de volver a encontrarme con mucha gente que hace mucho trabaja acá y que siempre suman lo mejor para Chubut Deportes”, destacando que durante la charla “comenté el proyecto que tengo, que está bueno y que hace tiempo vengo pensando y diagramando. Es un proyecto al cual el gobernador dio su apoyo y la idea es seguir sumando cosas lindas a la provincia, no solamente como deportista sumando títulos, sino también en la transmisión de mi experiencia, para que los chicos y adolescentes sepan lo importante que es hacer actividad física, como te cambia a nivel metal corporal y a nivel social, enseñando la importancia de los valores que deja”.

“DEJAR MENSAJES POSITIVOS”

Agregó en este sentido que “el ida y vuelta con los chicos es un sentimiento único, de amor genuino y transparente. Soy lo que soy gracias al amor que recibo y trato de devolver todo eso con mi experiencia. Me gusta ir a los colegios y contar mis inicios, la importancia de estudiar, de empezar a hacer educación física, que es lo que te acerca y te hace amar al deporte, lo importante de tener un ’ídolo’ en quien verte reflejado y quien te motive a mejorar día a día. Son todos mensajes que voy dejando y no hay nada más lindo que irme de un lugar y dejar a ese nene pensando y con ganas de empezar a hacer deporte”.

El inicio del proyecto sería “poder arrancar en las colonias de vacaciones, donde los chicos hacen actividad física. Después recorrer los colegios y los clubes de toda la provincia. Me encantaría poder estar en los pueblos chicos o comunas, donde no hay mucho conocimiento del deporte o de lo que es la vida de un deportista y me encantaría poder tener una charla con chicos de esos lugares. Hay muchas ideas muy lindas, sé que todo lleva un proceso pero las ganas están”.

En el cierre, “Vanshi” hizo referencia a su faceta como deportista y lo que viene, señalando que “hace 15 años soy atleta. Tuve la posibilidad de competir en mundiales, panamericanos, y sudamericanos, entre tantos otros torneos importantes. El año que viene intentaré seguir compitiendo en ese nivel. Sé que tengo que prepararme bien, entrenar muchísimo, pero estoy con muchas ganas, con mucha disciplina y muy enfocada. Sé que estoy más grande, pero eso me ha hecho evolucionar en lo mental y aún tengo muchas ganas de seguir sumando logros para la provincia y el país”.