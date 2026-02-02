Vecinos de El Marquesado: "no queremos dejar nuestras casas"

Familias afectadas por la catástrofe del 18 de enero se reunieron con concejales y entregaron un petitorio.

Este lunes, vecinos evacuados del barrio El Marquesado mantuvieron una reunión con concejales en el Concejo Deliberante, donde entregaron un informe con un petitorio y expusieron la grave situación habitacional que atraviesan.

Patricia, vocera de las familias afectadas, señaló la falta de respuestas concretas por parte del Estado ante la emergencia. “No queremos dejar nuestras casas”, afirmó, al tiempo que remarcó el fuerte impacto emocional que genera la evacuación. “Hoy estamos desalojados de nuestra vida”, expresó.

Según indicó, hasta el momento no recibieron soluciones efectivas: “No hay respuesta concreta, ni subsidios para alquileres ni una solución habitacional”. Si bien los concejales escucharon los reclamos y recibieron el informe presentado, sostuvo que aún aguardan que “a partir de lo que trajimos vuelvan a analizar la situación”.

La vocera explicó que la evacuación fue autogestionada por una “inminente necesidad”, aunque aclaró que algunos vecinos continúan viviendo en el barrio. En ese contexto, denunció la falta de servicios básicos: “No tenemos ni agua ni luz. En El Marquesado no hay agua potable si no la lleva el municipio; tenemos agua para el baño o la ducha, pero no para tomar”.

Asimismo, señalaron que “nosotros queremos tener una reunión con el señor intendente; sería importante que nos reciba”.

Sobre el estado de las viviendas, advirtió que muchas presentan graves daños estructurales y que la situación se agrava con la llegada de las lluvias, lo que genera “mucha angustia” entre las familias.