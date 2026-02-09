Vecinos de Médanos piden "medidas preventivas de corto plazo"

Luego de las reuniones de la semana pasada, urgen el acceso al diagnóstico técnico y la instrumentación de acciones antes de las lluvias.

“Desde el Barrio Médanos queremos informar el estado actual de la situación luego de la presentación realizada por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y de la visita técnica de la empresa especializada IATASA durante la semana pasada”, sostienen –en un comunicado difundido este lunes- los residentes en uno de los cuatro barrios más afectados por el deslizamiento del Cerro Hermitte.

Según afirman, “los vecinos no hemos recibido nuevas comunicaciones formales por parte de la Intendencia respecto de las acciones a seguir. El servicio de gas continúa interrumpido, no se han informado de manera clara las medidas operativas para el manejo del riesgo ante precipitaciones, ni se ha comunicado la estructura de un plan integral de gestión del riesgo para el sector”.

El mismo miércoles, “solicitamos formalmente, tanto al Municipio como a la Universidad, el acceso al informe técnico y a los datos crudos relevados, con el objetivo de poder realizar una lectura técnica tercerizada. Si bien se nos indicó que esta información sería facilitada, hasta el momento no hemos recibido documentación alguna”, añaden.

El sábado “mantuvimos una reunión abierta entre vecinos, en la que se reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera organizada y responsable. Existe una preocupación común y profunda respecto de la necesidad de gestionar el riesgo de manera inmediata, especialmente ante la proximidad de la temporada de lluvias”.

Asimismo, indican que “entendemos que los estudios geológicos y las simulaciones necesarias para definir una solución definitiva pueden demandar varios meses. Sin embargo, el manejo del riesgo no puede quedar supeditado a la obtención del número final de obra o al costo total de una solución estructural. Las lluvias transforman la situación geológica en un proceso dinámico, y por ello resulta imprescindible comenzar con medidas preventivas de corto plazo mientras avanzan los estudios”.

En este contexto, sostienen que “hoy desconocemos qué acciones concretas se han implementado desde el día miércoles a la fecha para reducir el riesgo en el barrio, y consideramos necesario que dicha información sea comunicada de manera clara y directa a los vecinos afectados”.

“No estamos reclamando soluciones inmediatas definitivas. Estamos solicitando algo básico en cualquier gestión de emergencia: que el riesgo sea administrado mientras se estudia la solución final para preservar la integridad de las personas, las viviendas y la comunidad. Seguimos trabajando con responsabilidad, aportando desde nuestras herramientas y con la voluntad de ser parte de la solución”, concluyen.