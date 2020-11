Vecinos piden multiplicar las castraciones de perros

El proyecto de un dispensario canino está siendo trabajado en el Concejo Deliberante a través de la opinión de diferentes especialistas. La iniciativa fue objetada por un grupo de vecinos, que el viernes protestó por soluciones “reales” a una problemática que lleva varios años sin ser solucionada en Comodoro Rivadavia.

“Estamos en contra de la captura y depósitos de perros. Un dispensario o un refugio no son nada más y nada menos que un depósito de animales. Para hacer un dispensario debemos contar con una gran cantidad de dinero que deberíamos estar invirtiendo en castrar animales”, sostuvo Gabriela Roxana.

En diálogo con El Patagónico, la vecina del barrio Roque González planteó: “en el municipio de Almirante Brown han resuelto el problema de la superpoblación canina a través de la castración. Se estimativa para solucionar esta problemática, en Comodoro, se necesitan 200 castraciones por día. Actualmente se están haciendo 20 por tráiler debido al COVID-19, que en época normal se hacen 30 y 40”.

Roxana aseveró que en Comodoro el problema se ha convertido en una grieta entre los vecinos, pero es una situación que se debe resolver con Salud y Educación Pública. “Cuando hablamos de perros parece que todo se resume a la vieja loca que protege a los perros y el vecino irresponsable y es una lucha entre vecinos. Pero debemos encontrar una solución de fondo”, determinó.

En este sentido, manifestó que en Comodoro rige una ordenanza de 1983 y que no ha sufrido modificaciones. “En Rada Tilly van por la cuarta modificación de cuidados responsables. Nosotros en Comodoro nos tenemos que conformar con una ordenanza viejísima. Necesitamos cambios urgentes para tratar un problema de este tipo”, destacó.

TENENCIA RESPONSABLE

Roxana también cuestionó que en Comodoro no hay un registro de criaderos autorizados. “Según Inspección General no existen, pero hay carteles en la ruta de los criaderos. Es una actividad comercial que nadie regula. Lo peor de esto es que usan una perra, pero cuando no sirve más, la tiran y el problema es de otros”, subrayó.

“En un grupo de Facebook se venden perros lobos checoslovacos. Estos perros, que no dejan de ser lobos, tienen una particularidad en su carácter porque les gusta estar solo. Comodoro no está apto para tener caniches porque los ves en las calles maltratados, pero se venden este tipo de animales. Además, no me toman la denuncia porque no hay una dirección física establecida del vendedor”, cuestionó.

Para Roxana, “no es un problema que empezó del día para el otro y la solución no es un día para el otro. La solución debe ser un proyecto en conjunto. Tiene que estar la determinación para que no sigamos con movilizaciones y juntas de firmas porque si no nunca se va a terminar esto”.

Es por eso que pidió campañas de adopción y de educación, mejorar el servicio de castración, y trabajar en las escuelas.