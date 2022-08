"Viajo con muchas expectativas al Nacional U23", dijo Rodrigo Roberts

El atleta Rodrigo Roberts, con solo un año de actividad en la disciplina y luego de superar una lesión se encuentra trabajando en el team del destacado deportista, Joaquín Arbe.

El esquelense antes de viajar al evento nacional dialogó con prensa de Chubut Deportes y comentó que “a Joaquín lo conozco de muy chico, siempre tuvimos buena onda, pero yo jugaba al fútbol. Todo comenzó en la pandemia que no volvía el fútbol y entonces se me dio por correr para volver a agarrar ritmo porque había subido un par de kilos. Con el tiempo vi que me estaba yendo bien con el atletismo y empecé a tomar con más seriedad a la disciplina, porque noté buenos rendimientos en cada una de las competencias. Estoy muy agradecido de tener al número 1 de entrenador porque todos los días aprendo algo nuevo con él”, aseguró.

En otro tramo de la charla hizo mención a su última participación en el Medio Maratón de Buenos Aires: “Aunque la preparación fue muy corta me fue muy bien porque logré bajar mi marca en dos minutos” y agregó que “estoy con mucha ansiedad, un poco nervioso y con muchas ganas de correr este nacional de mi edad, ya que son mis primeras carreras en pista y que corro con clavos”, remarcó.

“La preparación fue muy buena porque fuimos a la altura de Cachi (Salta) con mi entrenador y un compañero, Carlos Colenicul. Estuvimos 3 semanas muy duras en la altura pero una experiencia muy linda, donde van atletas de todo el país y de varios de Sudamérica, buscando el mejor rendimiento para las distintas competencias”, comentó.

A la hora de agradecer el apoyo recibido dijo que “principalmente les quiero agradecer a mi mamá, mis hermanos, mi novia y mi padrastro, que son los que me dan fuerzas y ganas en el día a día, a seguir por más. También a Chubut Deportes y Lotería del Chubut que me apoyan económicamente, sin olvidarme de la gente de Esquel y parte del país, que cada vez que viajo me dan una mano”, sentenció.