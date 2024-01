Viale y Feinmann siguen con su pelea en redes

En medio de un escándalo, Jonatan Viale se fue hace algunas semanas de LN+ para emigrar a Todo Noticias–TN. Sin embargo, su mudanza no calmó las aguas con Eduardo Feinmann, su excompañero de señal y con quien empezó una batalla que, finalmente, le habría valido la salida de ese canal.

Es que la llegada de Jonatan Viale a TN implicó la salida de otros compañeros, entre ellos Osvaldo Bazán y Rolando Barbano. Fue el conductor Diego Sehinkman, a cargo del programa “Solo una vuelta más”, quien anticipó el adiós de sus colegas de ciclo en la señal.

La despedida de los cuatro periodistas enojó a Eduardo Feinmann, quien aseguró que Osvaldo Bazán deja Todo Noticias por responsabilidad de Jonatan Viale, o “el hijo de Mauro” como el periodista y conductor lo menciona.

“Mercado de pases en los medios: Bazán out de TN por Jonatan Viale y C5N no le renovó a Mengolini”, tuiteó Feinmann en sus redes, días atrás, sabiendo que su publicación estallaría en cuestión de poco tiempo.

Entonces fue Osvaldo Bazán quien debió aclarar todo: “Che, no puedo creer que se tomaron en serio que esté enojado con Jonatan Viale. Más de 40 años hace que trabajo en medios, mirá si voy a tener problemas porque termina un ciclo y empieza otro. Para Joni lo mejor. Siempre que no use mis camisas”.

Y para no perder el round, Jonatan Viale hizo lo suyo y le contestó a Feinmann en sus redes sociales. “Soltá, Edu” publicó en tono de chicana y bastante molesto a quien ahora es su excompañero televisivo.

Jonatan Viale se fue hace algunos días de LN+, con nuevos horizontes laborales, pero su salida del importante canal de noticias habría estado atravesada por diferentes aristas: una de ellas, el rol de Eduardo Feinmann, con quien tenía una mala relación.

Tras la salida de Jonatan Viale de la pantalla, muchos apuntaron a Eduardo Feinmann. Es que los rumores indican que este habría movido algunos de sus hilos con las autoridades de LN+, en una cena privada, para que el hijo de Mauro no continúe en esa emisora.

La relación entre las autoridades del canal y Jonatan Viale había ido desgastándose, y la demanda de Marcelo Tinelli en su contra por sus editoriales habría caído mal entre ellos. Con este contexto, Feinmann habría aprovechado para sacarse de encima a su contrincante.