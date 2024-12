Volvía de cumplir una promesa a la Virgen, su auto volcó y murió

Una joven que volvía de cumplir una promesa a la Virgen del Valle en Catamarca, encontró la muerte luego de que al automóvil en el cual iba volcó e impactó contra uno de los pilares de cemento. Lamentablemente falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

Fuentes policiales indicaron que la víctima se llamaba Lucía Florencia Ayala de 27 años y el fin de semana viajó con su novio a Catamarca para "cumplir" con la Virgen del Valle, pero cuando estaba regresando el Chevrolet Astra al mando de Fabio Rodrigo Alba de 31 dio varios tumbos en la ruta nacional 38 en la provincia de Tucumán e impactó contra unos pilares de cemento.

Producto del siniestro, la joven, que era peluquera, murió y el conductor sufrió graves heridas, por las que permanece internado con pronóstico reservado. En tanto, lodo ocurrió el domingo, el Día de la Inmaculada Concepción, jornada en la que muchos fieles le dedican una oración a la Virgen.

El asunto es que los devotos de la Virgen del Valle, los jóvenes tucumanos, habían completado poco más de 150 kilómetros desde la capital catamarqueña y estaban volviendo cuando, por causas que se investigan, se produjo la tragedia y les faltaban unos kilómetros para llegar a destino.

"Fuiste a cumplir con ella y volvías, me prometiste. Y ahora qué hago sin vos, no encuentro calma al dolor tan grande que siento, me duele el alma. No volveré a verte nunca más, mi princesa bella. Cómo te amo, y amo todo lo que fuiste como persona y más como madrina de Barbi, te amoooooooooo siempre", la despidió su hermana Carolina en redes sociales. El hecho se registró a la altura del paraje El Huaico, en La Cocha, Tucumán.

Lucía, que vivía en Los Vallejos, departamento de Chicligasta, al sudoeste de la provincia, muy cerca de Concepción, había hecho un posteo en las redes sociales antes de la tragedia, en el que agradecía a la Virgen del Valle, patrona nacional del turismo y figura central de la fe católica de la provincia de Catamarca.

"Otro año cumpliendo con vos, Virgencita", señaló la mujer en la publicación tras la visita a la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Declarada monumento nacional en 1941, está ubicada frente a la plaza 25 de Mayo, en el centro de la capital, y es sede de la diócesis de Catamarca.

Los familiares de Fabio lanzaron una cadena de oración por su salud: "Pido y Ruego cadenas de oración, para Fabio Rodrigo Alba todas sus plegarias serán de mucha ayuda y fortaleza para el. Muchas gracias. Compartir por favor", escribió Gastón Alba. En tanto, el joven sufrió politraumatismos, heridas cortantes y golpes en el pecho.