Waiwen Vóley se prepara para volver a la acción

Retomará el jueves de la próxima semana la Liga de Vóleibol Argentino, cuando se juegue el Tour 4 en el Polideportivo Gorki Grana de Morón.

La próxima semana se reanudará en Buenos Aires, la Liga de Vóleibol Argentino RUS que tiene entre sus participantes a Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, el elenco chubutense, que se ubica penúltimo en la tabla con seis puntos -producto de dos triunfos y siete derrotas-, reanudó este lunes en el Gimnasio municipal Nº 1 sus entrenamientos.

El elenco, que dirige el cordobés Lisandro Luppo, se prepara para lo que será el Tour 4, que se desarrollará en el Polideportivo Municipal Gorki Grana, en la localidad de Castelar -partido de Morón-, y en donde Boca Juniors oficiará de anfitrión.

Waiwen se medirá el jueves 15 desde las 11 ante UPCN San Juan -a quien venció 3-2 en el Tour 1-, el viernes 16 tendrá descanso.

El sábado 17, mientras tanto, se medirá también a partir de las 11, con Monteros Vóley de Tucumán, y cerrará el domingo 18, a partir de las 15 ante Defensores de Banfield.

Cabe destacar que además de haberle ganado en la actual temporada a UPCN, Waiwen también se impuso ante San Lorenzo por 3-1, en el Tour 2 celebrado en San Miguel de Tucumán.

La Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóley (ACLAV) informa que la entrada será libre y gratuita. Además, los que no puedan asistir a los partidos, los podrán seguir por la señal de Fox Sports.

Programa del Tour 4 – Polideportivo Gorki Grana – Morón

JUEVES 15

11:00 Waiwen Vóley vs UPCN San Juan.

15:00 Defensores de Banfield vs Vélez Sarsfield.

18:00 San Lorenzo vs River Plate.

21:00 Boca Juniors vs Monteros Vóley.

VIERNES 16

15:00 Vélez Sarsfield vs Tucumán de Gimnasia.

18:00 UPCN San Juan vs River Plate.

21:00 San Lorenzo vs Ciudad Vóley.

SABADO 17

11:00 Monteros Vóley vs Waiwen Vóley.

15:00 Tucumán de Gimnasia vs UPCN San Juan.

18:00 River Plate vs Defensores de Banfield.

21:00 Ciudad Vóley vs Boca Juniors.

DOMINGO 18

11:00 Tucumán de Gimnasia vs Monteros Vóley.

15:00 Defensores de Banfield vs Waiwen Vóley.

18:00 Ciudad Vóley vs Vélez Sarsfield.

21:00 Boca Juniors vs San Lorenzo.