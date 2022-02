Decidió no ser más el padre de su hija por WhatsApp

Una usuaria de Twitter, de nombre Daniela (@danielaramxs) expuso a través de su cuenta en la red social un mensaje que le envió el padre de su hija explicándole las razones por las cuales no quiere ver más a la niña, acompañado del texto: "Pero mamá siempre tiene que poder".

“No estoy preparado, no me sale, no sale nada de mí. No tengo iniciativa de ir a buscarla”, comenzó el mensaje el hombre.

Y continuó: “Es muy loco, sí. Pero prefiero decirlo y no boludear más. No quiero jugar con Gala (la nena) en ir a buscarla, desaparecer e ir a buscarla, sin que me salga”.

El sujeto reconoció la posibilidad de en un futuro “arrepentirse” pero insistió en que no quiere hacer nada “que no salga de él”: “Sufre Gala, sufro yo, no está cómoda, yo tampoco”, explicó.

En el mismo mensaje enviado, el hombre había anticipado: “Dirás qué hijo de puta, qué mal padre”, asegurando que quería “ir con la verdad” acerca de lo que le está sucediendo, y, por si fuera poco, dejó en claro: “Si algún día nos cruzamos no existo, no existimos”.

Eso no fue todo, ya que aclaró que seguiría haciéndose cargo de la manutención de la nena, pero no contaría con su presencia como padre: “La plata se la voy a seguir dando igualmente, siempre. Chau”, cerró.