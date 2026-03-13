El Centro Laboral confecciona  indumentaria para distintos espacios

En el seminario de confección de toallitas sustentables se anotaron 40 mujeres y se extenderá hasta la semana próxima. En abril, las operarias entregarán bolsitas sublimadas con carita de conejo a distintos Centros de Promoción Barriales y en junio harán lo propio con escarapelas para los actos patrios. Para septiembre está prevista la confección de pecheras para docentes.

Este viernes por la mañana, en las instalaciones del Centro de Promoción Laboral (CPL), en el barrio Divina Providencia, se dio inicio al curso vinculado al bienestar, la sustentabilidad y la concientización sobre prácticas de cuidado personal para mujeres. El mismo que se enmarca en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se dictará durante la semana que viene en el horario de 10 a 12 horas.

En relación a la propuesta, la directora del CPL, Leila Bayón, indicó el curso de confección de productos de higiene femenina sustentables fue solicitada “por las chicas que vienen a capacitarse a este espacio. Empezamos hoy y durará toda la semana que viene. Además, -agregó-, que a raíz de la iniciativa que comenzó el lunes 9 de marzo con la entrega de toallitas íntimas sustentables, nos han llamado directores de distintas áreas para que vayamos a concientizar su uso”.

Bayón detalló el cronograma de actividades y cursos de formación que tendrán lugar a lo largo del año, entre las que se pueden mencionar: del 6 al 10 de abril entrega las bolsitas sublimadas con carita de conejo y con los huevitos adentro a los distintos Centro de Promoción Barrial (CPB). En mayo, se confeccionarán escarapelas, las que serán destinadas para los actos centrales patrios; mientras que, del 19 al 26 de junio, se harán brazaletes para la promesa a la bandera. En tanto del 21 al 25 de septiembre, se confeccionarán pecheras para docentes de los jardines maternales.

En este sentido, la directora del CPL puntualizó que las pecheras para las docentes “es una nueva propuesta porque las docentes no cuentan con su guardapolvo y entonces le vamos a obsequiar como una manera de colaborar, como siempre lo hacemos, tanto con los CPB, con los centros de Salud u otras instituciones”.

En cuanto a la actividad que se desarrolla en el espacio textil, Bayón destacó que desde el CPL “no sólo brindamos capacitaciones gratuitas a distintos sectores de la ciudad, a fin de que quienes incorporen conocimientos que les sirva para emprender; sino que también colaboramos con los niños y con la tercera edad”, al tiempo que puso énfasis en que “seguimos con la confección y diseño de los pantalones de trabajo para las cuadrillas y diferentes sectores de la Secretaría de Gobierno. Estamos con los ambos para Maestranza, y además este año vamos a agregar chombas y chalecos”.

En tanto, una de las mujeres que realiza el curso de confección de toallitas, Elizabeth Caro, expresó su felicidad por participar en dicha propuesta al expresar: “Me pareció muy interesante, primero por el tema de lo que es residuos y reciclado y porque me parece que es muy sano para el medio ambiente, y por otra, por la confección del producto pensando más que nada en las adultas mayores”.