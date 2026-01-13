Ocurre cuando el viento cambia de dirección de manera brusca, lo que genera un empuje inmediato del agua hacia la costa.

El fenómeno atmosférico detrás de la ola gigante que causó la tragedia

Tras el impacto de la ola gigante que azotó la costa bonaerense, expertos explicaron que el fenómeno responsable de la tragedia fue una virazón. Este evento meteorológico provocó una suba repentina del nivel del mar, que dejó un saldo de un joven fallecido y al menos 35 personas heridas en las playas de Santa Clara del Mar.

El fenómeno que sorprendió este lunes a las ciudades balnearias de Santa Clara del Mar, Camet Norte y Mar del Plata se produjo en el día más caluroso del verano, en el que la temperatura alcanzó una máxima de 39°.

Desde la Municipalidad de Mar Chiquita calificaron el episodio como una “súper ola” o un “mini tsunami”, un fenómeno poco habitual en la Costa Atlántica, que había ocurrido por última vez en 1954 en Mar del Plata.

¿Qué es técnicamente una virazón y por qué se produce?

La virazón ocurre cuando el viento cambia de dirección de manera brusca, lo que genera un empuje inmediato del agua hacia la costa.

El geólogo y doctor en ciencias Naturales, Federico Isla, explicó que el fenómeno se originó por vientos pamperos del oeste que rotaron repentinamente hacia el sudeste. Esta rotación produce lo que se denomina una "marea meteorológica", elevando el oleaje de forma violenta y sin previo aviso.

"Son vientos pamperos, soplan del oeste, y te alejan de la orilla del agua, y de pronto cambian. Ocurrió que se puso del sudeste, y causó un aumento rápido del nivel del mar", señaló Isla.

¿Por qué se descarta que haya sido un tsunami?

A diferencia de un tsunami tradicional, que requiere un episodio geológico como un terremoto o desplazamiento de placas, la virazón tiene un origen puramente atmosférico.

Isla aclaró que no se registró actividad sísmica en regiones como las Islas Sandwich o Georgias del Sur, condición indispensable para que un tsunami impactara en la zona de Mar del Plata. La ausencia de estos registros confirmó que la "ola gigante" fue consecuencia exclusiva de la dinámica de los vientos.

¿Cómo influyó el cambio del viento en el comportamiento del mar?

Durante gran parte de la jornada, los vientos pamperos del oeste empujaron el agua hacia mar adentro, lo que creó una falsa sensación de calma en la orilla.

Al girar abruptamente hacia el sudeste, cerca de las 15, la masa de agua regresó con una fuerza inusual, avanzó sobre la playa y atrapó a los veraneantes sin darles margen de reacción. Este patrón de comportamiento fue el detonante de las escenas de pánico.

Ante la "ola gigante", el agua comenzó a llevarse todo lo que encontró en su camino, y cientos de turistas debieron evacuar la zona. En distintas zonas balnearias equipos de rescatistas efectuaron un operativo de evacuación en toda la zona costera.

Con información de la agencia Noticias Argentinas