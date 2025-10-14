El "Verde" compartió una tarde de charlas con los adultos mayores

Los jugadores Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Víctor Andrade, acompañados por el DT Pablo Favarel, visitaron el Centro de Promoción Barrial del Isidro Quiroga.

Parte del plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitó el día lunes el Centro de Promoción Barrial del barrio Isidro Quiroga, de la ciudad patagónica, donde compartieron una tarde junto a los adultos mayores que asisten al espacio.

Participaron de la actividad los jugadores Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Víctor Andrade, acompañados por el entrenador Pablo Favarel, quienes se sumaron a las distintas propuestas organizadas en el centro.

Durante el encuentro, los representantes del plantel “mens sana” compartieron charlas con los presentes sobre el básquet y la importancia del mismo, cuáles son los hábitos que tienen los deportistas de élite, y qué conlleva ser un jugador profesional de La Liga Nacional.

La visita forma parte de las acciones comunitarias que impulsa el conjunto patagónico, con el objetivo de fortalecer el vínculo con los distintos centros de promoción barrial de la ciudad y promover valores como la solidaridad, el respeto y la integración.