Julio Lamas se retiró como entrenador de básquet

Julio Lamas anunció este sábado su retiro como director técnico de básquetbol a sus 56 años. Estuvo al frente de la Selección argentina y logró dos medallas en el Campeonato FIBA Américas. En un comunicado afirmó que seguirá en el deporte, pero “desde otro rol”.

"Me despido orgulloso del camino transitado, sabiendo que me dediqué apasionadamente y que di todo de mí en la búsqueda de la mejora constante. No me guardé nada”, comenzó el mensaje que publicó en sus redes sociales.

Agradeció a su familia y a sus clubes: "Atravieso este momento con mucha emoción y el deseo de agradecer. Un especial agradecimiento a los clubes y a las federaciones nacionales que me eligieron y confiaron en mí. Es hora de aprender cosas nuevas y trabajar en el deporte desde otro rol".

Entre su historial, se destacan sus pasos por San Andrés, así como Sport Club de Cañada de Gómez, donde fue asistente de León Najnudel. En 1997 se hizo cargo de la Selección Argentina, antes de dar el siguiente paso a España, donde tomó las riendas del Tau Cerámica. También en el viejo continente, fue entrenador del Alicante, con quién logró un ascenso y una clasificación a playoffs.

De vuelta al país, se consagró con Boca (96-97), Ben Hur de Rafaela (04/05), Libertad de Sunchales (07/08) y San Lorenzo (15/16 y 16/17). También fue campeón de la Liga Sudamericana en 2006 y 2007, así como del torneo Super 4 y Super 8.

Con Argentina ganó el Campeonato FIBA Américas organizado en Mar Del Plata; logro que le permitió clasificar para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde la "Albiceleste" alcanzó el cuarto puesto, cayendo con Rusia en el duelo decisivo por la medalla de bronce. En 2013 logró el bronce en el Campeonato FIBA Américas en Caracas, lo cual le permitió a Argentina clasificar para el Mundial de España.

Con la Selección de Japón logró clasificar al equipo a su primer mundial (2019).

En diciembre de 2021, Abel Balbo, exfutbolista, anunció que Lamas iba a formar parte de su equipo técnico de fútbol. “Estoy armando mi cuerpo técnico para dirigir y Julio Lamas es mi primer elegido”, había declarado. El futuro está en el nuevo deporte, pero todavía no hubo sondeos de clubes.