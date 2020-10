Quién es la concejal fit que rompe todos los esquemas

Durante las últimas elecciones provinciales en Salta, nadie hablaba de otra cosa: ¿cómo es que una profesora de fitness, conocida por mostrar su cuerpo en las redes sociales y fomentar el cuidado del mismo, acaba como candidata a concejal en Salta Capital?

La respuesta de Cande Correa es la más sencilla de todas: quería hacer algo por la tierra que tanto ama y sus habitantes.

La edil fue cuestionada la semana pasada por su forma de vestir. Hubo pares que le pidieron que fuera a trabajar “un poco más tapada”, lo cual no fue aceptado por el titular del cuerpo.

Paro no es la primera vez que la joven es criticada por alguna acción que protagoniza. Candela fue duramente vapuleada en el inicio de su carrera política porque en una entrevista “fallida” con El Tribuno titubeó cuando le preguntaron si pensaba que la recolección de residuos y el transporte público debían quedar en manos privadas o volver a la municipalidad: “Y… yo creo que… mirá, por ahí hay cosas que no quiero opinar, cosas que realmente quizás me tengo que informar bien y no quiero decir, pero para mí está muy bien como estamos. Pero lo que te decía, tratar de ampliar y de ayudar a la parte sin recursos”, contestó titubeante.

Aquella no fue la única respuesta que no supo dar, pero a pesar de las críticas la joven supo reírse de sí misma y en más de una ocasión hacer referencia a la entrevista “fallida”: “Estoy hablando en un escenario nuevo para mí y tengo ganas y fuerzas de aprender y me quiero dedicar al área de deportes porque es donde yo puedo ayudar”, dijo una semana después por Cadena Máxima.

“Nadie sabe cómo ser concejal”, destacó, dando a entender que buenas intenciones no bastan; hay que interiorizarse en el tema y para ello hay que vivirlo.

Hoy es una de las voces más destacadas del Concejo Deliberante de Salta, una voz que cuestiona y propone, y que el último tiempo se encuentra enfrentada a la intendenta de Salta, Bettina Romero.

El pasado abril se enfrentó nuevamente a la jefa comunal cuando pidió anular lo que llamó un “impuestazo” que fue aprobado en diciembre, pero quedó fuera de contexto en el marco de la pandemia. La joven ya se había opuesto ferozmente a la medida, que finalmente fue aprobada.

En los últimos días, volvió a ser noticia por la polémica que generó su proyecto de reducir un 30% los impuestos municipales a los donantes de plasma recuperados de coronavirus. La polémica giró en torno a que esta medida, de aplicarse, afectaría la donación voluntaria de plasma.

Correa respondió a las críticas diciendo que el espíritu de su proyecto fue mal interpretado y que la idea es otorgar “un reconocimiento a los donantes”, con cuyo aporte se podrán salvar vidas.

La joven ingresó al Concejo Deliberante de Salta con 17.451 votos, (6,35%), y asegura que las redes sociales fueron una herramienta fundamental de comunicación, siendo ella influencer con casi 55 mil seguidores en Instagram.

“En mi caso no necesité recursos como folletería y cartelería. Las redes sociales han facilitado mucho, por ejemplo a mí que económicamente no tenía dinero para sostener una campaña política como la de muchos políticos. Esta herramienta me ha ayudado muchísimo y tuve la misma cantidad de votos que personas que tenían una estructura política,” dijo la edil influencer en diálogo con Voces Críticas.

Llamada por algunos “la Sol Pérez salteña”, Cande Correa lleva color al gris y sobrio edificio del Concejo salteño, llamando la atención con su jugada forma de vestir, su pose perfecta y su voz, que nada calla.

CANDE CORREA.jpeg

SCOOBY DOO PAPA EN SALTA CAPITAL | CANDE CORREA