Tres comodorenses fueron protagonistas en el Nacional de Powerlifting

El pasado fin de semana, Argentina Powerlifting League organizó el Torneo Nacional 2026 en el Espacio DUAM de Neuquén Capital, una cita histórica para la disciplina, con competencias testeadas, no testeadas y para-powerlifting.
En dicho certamen, Iván Toñanez compitió en Master 2 -110 kilos de la modalidad full power, se consagró campeón de su categoría e hizo récord nacional de peso muerto.
Asimismo, Cristian Sánchez, especialista de peso muerto, salió primero en Master 3 -110kg en testeado y también se quedó con el récord nacional.
Por su parte, Elio Alaníz logró el segundo puesto en la categoría open full power, testeado -110 kilos, haciendo récord nacional de peso muerto.
“Nos volvemos muy contentos con la experiencia del torneo y del viaje, dejamos a Comodoro Rivadavia bien representado, y ahora ya estamos encaminando el Iberoamericano que se va a desarrollar en Chile el 3 de octubre”, expresó Cristian Sánchez.